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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОМ АГРАРНОМ ФОРУМЕ
13:46 27.02.2020
ОАО «Гомсельмаш» представил свой потенциал на белорусско-узбекском аграрном форуме, который прошел 25-26 февраля в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, несмотря на то, что основной акцент агрофорума организаторы сделали на пищевую промышленность, производители техники также смогли рассказать о своей продукции.
Развивает холдинг и сотрудничество с партнерами из Узбекистана. Заместитель директора центра продаж и сервиса – начальник управления продаж (Средняя Азия и Закавказье) Виталий Жешко напомнил, что осенью 2019 года подписано соглашение между ОАО «Гомсельмаш» и Ташкентским заводом сельскохозяйственной техники. Документ предусматривает создание в столице Узбекистана сборочного производства комбайнов.
«Первыми ласточками в данном направлении в текущем году станут машинокомплекты К-Г-6 и КДП-3000, которые мы должны отгрузить в марте», – рассказал Виталий Жешко.
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