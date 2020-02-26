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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, НО БЕЗ ПОНУЖДЕНИЯ
13:09 27.02.2020

Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Глава государства считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде.

"Это не только с нами. Просто то, что происходит с Беларусью, - это более очевидно, это в СМИ, это очень болезненно, может быть, для отдельных в России. Хотя я сомневаюсь, что там болезненно. Идет болтовня и различного рода накаты и пропаганда. Вы, наверное, читаете все эти СМИ. Я уже напоминал, что взяли за две недели (публикации. - Прим.) и президенту России передали все, что пишут о Беларуси, белорусском президенте и так далее. Но ладно, это их дело", - отметил Лукашенко.
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