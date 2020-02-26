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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ НАМЕРЕНА СОДЕЙСТВОВАТЬ ЭКСПОРТУ БЕЛОРУССКОЙ ЛЕСОПРОДУКЦИИ В ГЕРМАНИЮ
12:23 27.02.2020

Перспективы увеличения поставок пиломатериалов и другой продукции белорусского лесопромышленного комплекса в Германию с применением механизма биржевых торгов обсуждены в рамках ежегодного заседания белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям, которое состоялось 26 февраля в Лейпциге при поддержке посольства Республики Беларусь в ФРГ и Белоруской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», среди прочего планируется активизировать работу по привлечению на торговые площадки БУТБ не только крупных германских компаний, но и малого и среднего бизнеса, что будет способствовать формированию максимально конкурентной среды в ходе биржевых торгов.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 92 субъекта хозяйствования из ФРГ, а сумма сделок, совершенных ими в 2019 г., составила порядка 60 млн BYN. При этом по закупкам лесоматериалов на биржевых торгах Германия занимает второе место после лидера рейтинга – Литвы.

Вместе с тем, по мнению участников заседания рабочей группы, необходимо расширять номенклатуру товаров, закупаемых немецкими субъектами хозяйствования через биржу. В частности, прорабатывается вопрос использования биржевой площадки для организации регулярных поставок в Германию белорусских топливных гранул, пеллет и щепы в рамках проводимой правительством Германии политики по переходу на возобновляемые источники энергии. Это особенно актуально в свете предстоящего открытия в Беларуси шести новых пеллетных заводов, которые смогут посредством биржевых торгов реализовывать свою продукцию на рынок Германии и других стран Евросоюза. В этой связи БУТБ выразила готовность оказать содействие в поиске покупателей, в том числе с привлечением аккредитованных в Германии биржевых брокеров.

В тот же день представитель БУТБ также принял участие в заседании Делового совета «Беларусь – Саксония», организованном на базе Торгово-промышленной палаты Лейпцига. В рамках мероприятия рассмотрен широкий круг вопросов белорусско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельное внимание уделено реализации совместных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и логистики.
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