В Лейпциге (федеральная земля Саксония) 26 февраля состоялось 17-е заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков. В ее состав вошли также посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко, представители Министерства иностранных дел, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, Белорусской универсальной товарной биржи, свободной экономической зоны «Брест», ОАО «АСБ Беларусбанк», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

Немецкую делегацию под руководством директора департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Экхарда Франца представляли посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер, представители Восточного комитета германской экономики – Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Германского энергетического агентства (DENA), Германской экономической группы в Беларуси, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, повестка дня охватывала широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в области логистики, банковско-кредитной сфере, организации программ повышения квалификации для белорусских специалистов в ФРГ.

В ходе заседания обсуждены перспективы наращивания белорусско-германского товарооборота, расширения присутствия германского бизнеса в Беларуси, в том числе в зонах с преференциальным инвестиционным режимом.

Особое внимание уделено перспективам активизации сотрудничества компаний двух стран в области информационных технологий с акцентом на использование возможностей Парка высоких технологий.

Дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству в сфере энергетики, включая обмен опытом по вопросам энергоэффективности.

Члены белорусской делегации подробно информировали германских коллег о системных шагах правительства по совершенствованию инвестиционного климата в стране.

Стороны констатировали наличие существенного потенциала для дальнейшего наращивания взаимной торговли, в том числе за счет реализации в Беларуси новых инвестиционных проектов с участием германского бизнеса.

Белорусская делегация представила также приоритеты председательства нашей страны в ЕАЭС в 2020 году.

В тот же день состоялось очередное заседание Делового совета «Беларусь-Саксония», созданного в 2009 году совместно БелТПП и Промышленно-торговой палатой Лейпцига.

По предложению германской стороны белорусская делегация посетила расположенное в Саксонии производство одного из ведущих автомобильных концернов Германии «БМВ», где ознакомилась с современными технологиями производства автомобилей с гибридным приводом и электромобилей.