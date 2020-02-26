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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ИЗРАИЛЬСКОГО ГОРОДА КИРЬЯТ-БЯЛИК ПРИГЛАСИЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА
16:55 26.02.2020
Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев в ходе поездки 25 февраля в Кирьят-Бялик встретился с мэром города Эли Дукорским.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Израиле, в ходе встречи обсуждены дальнейшие планы развития побратимского сотрудничества Кирьят-Бялика и города Глубокого Витебской области в торгово-экономической сфере.
Э. Дукорскому передано письмо председателя Глубокского районного исполнительного комитета с приглашением посетить традиционно проводящийся в белорусском городе Вишневый фестиваль, запланированный в этом году на 24-25 июля. К участию в мероприятии также приглашены представители бизнес-сообщества израильского города-побратима для ознакомления с экономическим потенциалом Глубокского района.
Э.Дукорский, имеющий белорусские корни, в свою очередь, отметил, что среди всех побратимов Кирьят-Бялика отношения с Глубоким являются особо теплыми и предложил посетить площадь, на которой установлен памятный знак, посвященный Вишневому фестивалю.
Договорились о поддержании связей и организации официального визита посла в Кирьят-Бялик осенью 2020 г. с посещением в том числе промышленных предприятий города.
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