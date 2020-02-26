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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЛАВА ГОСКОМВОЕНПРОМА БЕЛАРУСИ В РАМКАХ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ UMEX SIMTEX-2020 ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ С ЭМИРАТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
14:57 26.02.2020

Глава Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко в рамках участия в выставке UMEX SimTEX-2020 провел ряд встреч и переговоров с эмиратскими партнерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, состоялись встречи с государственным министром по вопросам обороны ОАЭ Мохаммедом Ахмедом аль-Боварди аль-Фаласи и командующим военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил ОАЭ генерал-майором Ибрагимом Нассером аль-Алауи, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военно-технической сфере и перспективы его развития, а также с руководителями ряда эмиратских компаний.

С учетом специализации выставки на площадке объединенного стенда Госкомвоенпрома демонстрировалась продукция и услуги ГВТУП «Белспецвнештехника», OAO «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» и ООО «БСВТ – новые технологии».

Широкому кругу представителей мировой аудитории, включая правительственные делегации, специализированных экспертов и гражданские институты, были представлены последние белорусские инновации и технологии в области создания и производства систем эффективного обнаружения и противодействия различным беспилотным системам.

Участие белорусской делегации в работе UMEX SimTEX-2020 и проведенная рекламно-выставочная работа стали важным звеном военно-технического сотрудничества Беларуси не только с ОАЭ, но и с другими заинтересованными странами Ближнего Востока, позволили открыть перед отечественными оборонщиками хорошие возможности, укрепить уже имеющиеся контакты, повысить доверие и найти новых партнеров в этом быстро развивающемся секторе.

4-я Международная выставка-конференция беспилотных систем UMEX SimTEX-2020, которая является самой масштабной международной экспозицией робототехники, проходящей на Ближнем Востоке, завершила свою работу в Абу-Даби25 февраля.

В работе выставки приняли участие 163 компании из 30 стран, которые разместили свои экспозиции в 7 национальных павильонах. UMEX и SimTEX 2020 посетили 200 различных делегаций и более 18 тысяч гостей со всего мира.
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