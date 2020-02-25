Беларусь вновь просит РФ увеличить и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот вылова водных биологических ресурсов в Баренцевом море до 9000 тонн. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Согласно информации, российская сторона рассмотрит просьбу и о принятом решении сообщит на следующей, 18-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, проведение которой запланировано в ІV квартале 2020 года на территории РФ.

Между тем, с учетом осуществляемого Беларусью в предыдущие периоды промысла, на 2020 год для республики выделены квоты вылова водных биологических ресурсов в следующих объемах: в Баренцевом море - 4171 тонн трески, 1664 тонн пикши и 500 тонн креветки северной.

В Балтийском море Россия разрешила Беларуси в 2020 году выловить 100 тонн трески, 800 тонн кильки и 100 тонн сельди балтийской.

«Данное решение принято в рамках исполнения протокола, подписанного на 17-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, которая состоялась 24 декабря 2019 года в Минске», - уточнили в министерстве.