ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» нарастит объемы поставок техники в Кыргызстан. Такая договоренность достигнута во время переговоров руководства холдинга с правительственной делегацией Кыргызской Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, также стороны договорились о дальнейшем развитии производственной кооперации с участием дилера холдинга в Кыргызстане ОсОО «АВТОМАШ-РАДИАТОР».

Отметим, что переговоры прошли в рамках посещения делегацией Кыргызстана ОАО «АМКОДОР» и ознакомления с продукцией холдинга.