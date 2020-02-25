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ХОЛДИНГ «АМКОДОР» НАРАСТИТ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В КЫРГЫЗСТАН
10:40 26.02.2020

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» нарастит объемы поставок техники в Кыргызстан. Такая договоренность достигнута во время переговоров руководства холдинга с правительственной делегацией Кыргызской Республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, также стороны договорились о дальнейшем развитии производственной кооперации с участием дилера холдинга в Кыргызстане ОсОО «АВТОМАШ-РАДИАТОР».

Отметим, что переговоры прошли в рамках посещения делегацией Кыргызстана ОАО «АМКОДОР» и ознакомления с продукцией холдинга.
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