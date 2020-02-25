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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О КОМПЕНСАЦИИ ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С ПОСТАВКАМИ «ГРЯЗНОЙ» НЕФТИ
09:14 26.02.2020

Беларусь подписала с Российской Федерацией протокол о компенсации издержек в связи с поставками загрязненной хлоридами нефти, пишет портал belchemoil.by.

По словам заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, сумма определится исходя из расчета 15 долларов за баррель.

«Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение компенсационных выплат в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», - заявил Владимир Сизов.

«Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью, это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии», - добавил заместитель руководителя концерна.
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