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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ И КОСМЕТИКА ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПРОСОМ НА СЕЗОННОЙ ЯРМАРКЕ СКИДОК И РАСПРОДАЖ OUTLET В «ЛЕНЭКСПО»
16:08 25.02.2020
Индивидуальные предприниматели Санкт-Петербурга в рамках ярмарки OUTLET в «Ленэкспо» организовали единый стенд белорусского трикотажа и косметики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, продукция белорусских производителей пользовалась повышенным спросом.
Ярмарка скидок и распродаж OUTLET традиционно является площадкой, на которой представлены различные товары от компаний-участников со всех регионов России и зарубежных стран.
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