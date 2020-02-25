МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ И КОСМЕТИКА ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПРОСОМ НА СЕЗОННОЙ ЯРМАРКЕ СКИДОК И РАСПРОДАЖ OUTLET В «ЛЕНЭКСПО»

16:08 25.02.2020 Индивидуальные предприниматели Санкт-Петербурга в рамках ярмарки OUTLET в «Ленэкспо» организовали единый стенд белорусского трикотажа и косметики. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, продукция белорусских производителей пользовалась повышенным спросом. Ярмарка скидок и распродаж OUTLET традиционно является площадкой, на которой представлены различные товары от компаний-участников со всех регионов России и зарубежных стран.