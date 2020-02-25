Вопросы процедуры и условий покупки воздушного судна для аэрофотосъемочных работ обсудили в столице Австрии представители Государственного комитета по имуществу Беларуси и австрийской авиастроительной компании DIAMOND Aircraft Industries GmbH.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, представители Госкомимущества ознакомились с производством авиастроительной компании DIAMOND Aircraft Industries GmbH, изучили технические характеристики выпускаемых ею самолетов и соответствие их параметров требованиям, предъявляемым в республике к эксплуатации гражданских воздушных судов и проведению аэрофотосъемочных работ.

В дальнейшем переговоры будут продолжены с целью определения необходимой спецификации и технических характеристик воздушного судна, а также согласования условий заключения контракта с профильными министерствами.