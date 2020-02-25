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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСПОРТА И ТУРИЗМА РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ БЕЛАРУСИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК НА СЕВЕР ИТАЛИИ
13:53 25.02.2020

Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии из-за зафиксированных в этих регионах случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, по информации ряда СМИ, выявлено более 220 случаев заражения, включая летальные исходы.

Все жертвы коронавируса COVID-19 в Италии - пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем.

Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирована 21 февраля.

Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет.

В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.

Сообщается, что Министерство культуры Италии объявило об отмене традиционной инициативы, в рамках которой вход во все государственные музеи страны делается бесплатным в каждое первое воскресенье месяца.

"В воскресенье, 1 марта, инициатива Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, которая обеспечивает бесплатное посещение музеев, археологических парков и других государственных учреждений культуры по всей Италии каждое первое воскресенье месяца, будет приостановлена", - говорится в сообщении министерства.

Правительство Италии готово одобрить запрос Федерации футбола страны на проведение ближайших матчей чемпионата и Кубка Италии, а также игр Еврокубков без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.

Отменен этап мировой серии Международного паралимпийского комитета (IPC) по плаванию, который должен был пройти с 27 февраля по 1 марта в коммуне Линьяно-Саббьядоро, расположенной в провинции Удине на севере страны.

В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, в Министерстве здравоохранения Беларуси 24 февраля состоялось совещание под руководством руководителя ведомства Владимира Караника.

В совещании приняли участие заместители министра спорта и туризма Александр Барауля и Михаил Портной.

На совещании был уточнен график пребывания в Беларуси иностранных спортсменов, обсуждены вопросы перемещения делегаций во время проведения международных соревнований, разработан план, предусматривающий дополнительные мероприятия для спортсменов и членов делегаций.

Было подчеркнуто, что случаи COVID-19 на территории Республики Беларусь не зарегистрированы.

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.
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