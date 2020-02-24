Беларусь и Польша на заседании смешанной комиссии в марте 2020 года примут окончательное решение по вопросам выделения разрешений на международные автоперевозки. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком и министром транспорта и коммуникаций Литвы Ярославом Наркевичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, на переговорах с главой польского транспортного ведомства обсуждались также вопросы строительства нового железнодорожного моста через р. Западный Буг на железнодорожном участке погранперехода Брест-Тересполь, возобновление грузового сообщения через белорусско-польский железнодорожный переход Высоко-Литовск/Черемха, реализации межправительственного соглашения о строительстве автодорожного моста через р. Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево-Словатичи.

В части строительства нового железнодорожного моста через Западный Буг на железнодорожном участке пограничного перехода Брест-Тересполь польская сторона проинформировала о имеющейся возможности финансирования строительства из средств фондов Европейского союза. Белорусская сторона поддержала схему финансирования и проинформировала, что данный вопрос необходимо рассмотреть в ходе запланированной рабочей встречи руководителей железнодорожных ведомств в ближайшее время.

По вопросу возобновления грузового сообщения через белорусско-польский железнодорожный пограничный переход Высоко-Литовск/Черемха польская сторона проинформировала о невозможности принятия решения на своем уровне, поэтому в ближайшее время будет выносить данный вопрос на уровень премьер-министра Польши.

В части реализации межправительственного соглашения о строительстве автодорожного моста через р. Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево-Словатичи стороны договорились провести рабочую встречу в марте текущего года и обсудить все технические решения.

Кроме того, сторонами отмечена необходимость проведения совместного анализа состояния инфраструктуры на белорусско-польской границе для определения дальнейших планов сотрудничества.

На переговорах с министром транспорта и коммуникаций Литвы Ярославом Наркевичем стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. В заключении стороны договорились провести рабочую встречу в Вильнюсе в ближайшее время.

Кроме того, Алексей Авраменко выступил на конференции «Европа Карпат» на секции «Увеличение доступа на территории Триморья – преодоление инфраструктурных препятствий» на конференции цикла «Европа Карпат». Темой доклада стала «Транспортная инфраструктура Беларуси: важное звено сухопутного маршрута между Балтийским и Черным морями».

Министр отметил, что сегодня развитие товарных и туристических рынков ставят перед транспортниками мира новые задачи по повышению качества услуг и снижению затрат на перемещение товарной продукции. Для решения этих задач Беларусь активно взаимодействует со многими странами и их сообществами. Например, участвует в программах трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина» и «Латвия – Литва – Беларусь» и дискуссиях в рамках рабочих групп Восточного партнерства.

В рамках конференции Алексей Авраменко обменялся мнениями с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и государственным секретарем Министерства инноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци по вопросам сотрудничества в транспортной сфере.

Проходивший с 21 февраля визит министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко в Польшу завершился 23 февраля.