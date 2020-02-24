Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло и Временный поверенный в делах Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Муханнад Аллуш обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече, в частности, рассматривалась возможность увеличения поставок молочной и другой продукции на рынок Сирии.

Отметим, что в 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания предприятиями АПК Беларуси на рынок Сирии составил 2,05 млн. долларов США, что в 2,1 раза превышает объем экспорта за 2018 год. Основу экспорта составили: сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и картофель.

На сегодня белорусские предприятия готовы наращивать поставки сухого молока и сливочного масла на сирийский рынок. С этой целью прорабатываются возможные варианты сотрудничества, ЗАО «Мясо-молочная компания» направлено коммерческое предложение в адрес заинтересованных сирийских партнеров.