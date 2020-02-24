|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК СИРИИ
11:18 25.02.2020
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло и Временный поверенный в делах Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Муханнад Аллуш обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече, в частности, рассматривалась возможность увеличения поставок молочной и другой продукции на рынок Сирии.
Отметим, что в 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания предприятиями АПК Беларуси на рынок Сирии составил 2,05 млн. долларов США, что в 2,1 раза превышает объем экспорта за 2018 год. Основу экспорта составили: сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и картофель.
На сегодня белорусские предприятия готовы наращивать поставки сухого молока и сливочного масла на сирийский рынок. С этой целью прорабатываются возможные варианты сотрудничества, ЗАО «Мясо-молочная компания» направлено коммерческое предложение в адрес заинтересованных сирийских партнеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2020
Курсы в банках
на 25.02.2020
Конвертация в банках
на 25.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте