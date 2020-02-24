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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ И ЛИПЕЦКИЕ БИЗНЕС-КРУГИ ЗАКЛЮЧИЛИ РЯД ДОГОВОРЕННОСТЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:11 25.02.2020
Беларусь посетила делегация предпринимателей Липецкой области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, по итогам переговоров заключен ряд договоренностей о сотрудничестве с белорусскими партнерами.
Липецких предпринимателей также пригласили принять участие в выставочных мероприятиях в Беларуси. Белорусские предприниматели в скором времени планируют посетить Липецк с ответной бизнес-миссией.
Делегацию липецких предпринимателей, в состав которой входили руководители и специалисты ООО «Стройнэт», ООО «Авикс Груп», ООО «ГК «Липецкпрофиль», ООО «Интергрупп», ООО «Бизнес-Развитие», возглавили вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова и официальный представитель БелТПП в Липецкой области Валерий Золотарев.
Визит в Беларусь был организован Центром поддержки экспорта Липецкой области и Липецкой ТПП.
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