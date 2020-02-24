Беларусь посетила делегация предпринимателей Липецкой области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, по итогам переговоров заключен ряд договоренностей о сотрудничестве с белорусскими партнерами.

Липецких предпринимателей также пригласили принять участие в выставочных мероприятиях в Беларуси. Белорусские предприниматели в скором времени планируют посетить Липецк с ответной бизнес-миссией.

Делегацию липецких предпринимателей, в состав которой входили руководители и специалисты ООО «Стройнэт», ООО «Авикс Груп», ООО «ГК «Липецкпрофиль», ООО «Интергрупп», ООО «Бизнес-Развитие», возглавили вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова и официальный представитель БелТПП в Липецкой области Валерий Золотарев.

Визит в Беларусь был организован Центром поддержки экспорта Липецкой области и Липецкой ТПП.