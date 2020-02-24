МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЛАДИМИР ДВОРНИК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОГО АГРАРНОГО ФОРУМА

09:06 25.02.2020 Возглавляющий белорусскую делегацию заместитель премьер-министра Владимир Дворник в рамках пребывания 24-27 февраля в Узбекистане примет участие в мероприятиях Белорусско-узбекского аграрного форума. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, программой визита предусмотрена встреча вице-премьера Беларуси с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым. Запланированы также переговоры с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым, министром транспорта Эляром Ганиевым и председателем Государственного Комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжоном Норкобиловым. Владимир Дворник посетит АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО ИИ «Комбинат Ташкентвино», кондитерскую фабрику «Краферс».