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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАДИМИР ДВОРНИК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ БЕЛОРУССКО-УЗБЕКСКОГО АГРАРНОГО ФОРУМА
09:06 25.02.2020

Возглавляющий белорусскую делегацию заместитель премьер-министра Владимир Дворник в рамках пребывания 24-27 февраля в Узбекистане примет участие в мероприятиях Белорусско-узбекского аграрного форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, программой визита предусмотрена встреча вице-премьера Беларуси с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым.

Запланированы также переговоры с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым, министром транспорта Эляром Ганиевым и председателем Государственного Комитета ветеринарии и развития животноводства Бахромжоном Норкобиловым.

Владимир Дворник посетит АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО ИИ «Комбинат Ташкентвино», кондитерскую фабрику «Краферс».
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