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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 25 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТПРЕДОВ СНГ
17:57 24.02.2020
25 февраля 2020 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в повестке дня заседания шесть вопросов. Постпреды подведут итоги реализации мероприятий, посвященных Году книги в Содружестве Независимых Государств, рассмотрят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 29 мая в Ташкенте.
Члены Совета постпредов также обсудят предложение российской стороны относительно проведения заседания экспертной группы по вопросу создания комиссии по правам человека СНГ, рассмотрят вопрос формирования и исполнения единого бюджета органов Содружества.
Кроме того, на встрече планируется принять проекты повесток дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей, обсудить подготовку торжественной закладки и открытия Аллеи Дружбы государств – участников СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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