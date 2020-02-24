25 февраля 2020 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в повестке дня заседания шесть вопросов. Постпреды подведут итоги реализации мероприятий, посвященных Году книги в Содружестве Независимых Государств, рассмотрят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 29 мая в Ташкенте.

Члены Совета постпредов также обсудят предложение российской стороны относительно проведения заседания экспертной группы по вопросу создания комиссии по правам человека СНГ, рассмотрят вопрос формирования и исполнения единого бюджета органов Содружества.

Кроме того, на встрече планируется принять проекты повесток дня совместного заседания Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей, обсудить подготовку торжественной закладки и открытия Аллеи Дружбы государств – участников СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.