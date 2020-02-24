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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕН БИЗНЕС КРУГАМ ТУРЦИИ НА ФОРУМЕ В СЭЗ «МОГИЛЕВ»
16:42 24.02.2020

В администрации СЭЗ «Могилев» 20 февраля 2020 года прошел Международный белорусско-турецкий форум «Могилев-Амасья».

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе мероприятия официальные лица и члены деловой части турецкой делегации ознакомились с инвестиционным и экспортным потенциалом Могилевщины. Представители белорусских компаний и организаций установили новые контакты и обсудили возможности развития торгово-экономического и кооперационного сотрудничества в ходе контактно-кооперационной биржи с представителями турецких деловых кругов, организованной в формате B2B.

Турецкую делегацию участников Форума возглавил посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан.

Работа форума открылась планарным заседанием, в ходе которого с докладами и презентациями выступили представители посольства Турции, Торгово-промышленной палаты Амасья, администрации СЭЗ «Могилев», Могилевского облисполкома, Могилевского горисполкома, Могилевского райисполкома, Могилевского агентства регионального развития и предприятий-резидентов СЭЗ «Могилев» с турецкими инвестициями ООО «БелЭмса» и ИООО «СБИ Каучук».

По итогам заседания подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией СЭЗ «Могилев» и Торгово-промышленной палатой Амасья, на основании которого будет осуществляться информационный обмен по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и подготовка совместных мероприятий. Также состоялось подписание соглашений между администрацией СЭЗ «Могилев» и компаниями-резидентами с турецкими инвестициями ООО «БелЭмса» и ИООО «СБИ Каучук», предусматривающих дальнейшее развитие инвестиционных проектов соответствующих компаний.

В состав деловой части турецкой делегации вошли представители 30 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере металлургии, промышленной химии, удобрений и агрохимии, компьютерных систем и программного обеспечения, производства мебели, гражданского, дорожного и промышленного строительства, транспортно-логистических и складских услуг, производства и торговли продуктами питания, гостиничного и ресторанного бизнеса и др.

Работа форума завершилась ознакомительным визитом турецкой делегации на Южный промышленный узел Могилева и ООО «БелЭмса».

Администрация СЭЗ «Могилев» на постоянной основе проводит комплексную работу с Турецкой Республикой, направленную на интенсификацию инвестиционной деятельности, а также наращивание объемов экспорта и расширение географии поставок продукции отечественных предприятий.

По итогам 2019 год экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Могилев» в Турцию возрос в 1,7 раза.
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