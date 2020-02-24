В Минске в Центре управления перевозками Белорусской железной дороги 21 февраля состоялись переговоры начальника дороги Владимира Морозова с председателем правления ГАО «Латвийская железная дорога» Марисом Клейнбергсом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, подвели итоги работы за 2019 год по перевозкам грузов и пассажиров между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой, а также наметили меры, направленные на их дальнейшее развитие.

Было уделено внимание реализации проекта грузового экспресс-поезда «Минск-Рига», курсирование которого организовано на регулярной основе между столицами двух государств в 2018 году. В рамках данного проекта в направлении Риги проследовало более 340 поездов, которыми перевезено порядка 18 тыс. вагонов. Основной номенклатурой перевозимых грузов являются: лесные грузы, черные металлы, нефтепродукты, удобрения, соль поваренная.

Отправление экспресс-поезда осуществляется по четкому расписанию и позволяет грузовладельцам рассчитывать на доставку груза точно в срок, значительно сократив сроки доставки.

Так, в 2019 году при взаимодействии с Латвийской стороной и концерном «Беллесэкспорт» отправлено 111 организованных маршрутных поездов, или 6,3 тыс. вагонов с грузами деревообработки.

Перевозка пассажиров в сообщении Беларусь-Латвия осуществляется в настоящее время поездом № 87/88 Минск-Рига БЖД и поездом №32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига формирования АО «Укрзализныця», в состав которого включена беспересадочная группа вагонов БЖД сообщением Минск-Рига.

По итогам работы за 2019 год в сообщении с Латвией перевезено 19,8 тыс. пассажиров, или 109,3% к уровню 2018 года.

За январь 2020 года объем перевозок пассажиров в сообщении Беларусь-Латвия составил 1,4 тыс. пассажиров, или 101,7% к аналогичному периоду 2019 года.

В 2019 году для поезда № 87/88 Минск-Рига и прицепной группы вагонов сообщением Минск-Рига в составе поезда № 31/32 Киев-Рига сохранено применение системы динамического управления тарифами.

Кроме этого, состоялось обсуждение вопроса подготовки к организации железнодорожных пассажирских перевозок между столицами Беларуси и Латвии в период проведения в 2021 году Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге. Отмечено, что в рамках разработки нового графика движения поездов на 2020/2021 год прорабатываются предварительные варианты курсирования поездов в этот период.

В рамках программы мероприятия латвийские коллеги детально ознакомились с работой Центра управления перевозками Белорусской железной дороги, с автоматизированными системами, используемыми при организации перевозочного процесса.