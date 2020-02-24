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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ 19 МАЯ В МИНСКЕ
14:52 24.02.2020
Совет ЕЭК утвердил Положение о Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ).
Как сообщает ЕЭК, форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих стран. Его цель – объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран Союза, а также найти пути реализации экспортного потенциала ЕАЭС.
«Предлагается, чтобы форум проходил ежегодно в том государстве-члене, которое председательствует в ВЕЭС, ЕМПС и Совете ЕЭК. Форум предлагается приурочить к проведению Высшего Евразийского экономического совета с тем, чтобы в нем смогли принять участие главы государств», – подчеркнул глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Предполагается, что в ЕЭФ будут принимать участие представители органов государственной власти, а также руководители и члены правительств третьих стран, представители международных, научных и образовательных организаций.
Ранее международный выставочный форум «Евразийская неделя» был преобразован в Евразийский экономический форум решением Высшего Евразийского экономического совета.
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