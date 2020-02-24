МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ И ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2020 ГОД

13:34 24.02.2020 Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доктор Рашед Мустафа Сарвар 21 февраля подписали план сотрудничества на 2020 год. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, план сотрудничества включает в себя целый ряд мероприятий, направленных на изучение и применение восстановительных подходов в отправлении правосудия, проведение исследований, конференций и круглых столов, а также подготовку сборника методических материалов в сфере отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, разработку информационных материалов по ювенальной юстиции для детей и их родителей, иные мероприятия.