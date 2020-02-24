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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД БЕЛАРУСИ И ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2020 ГОД
13:34 24.02.2020
Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доктор Рашед Мустафа Сарвар 21 февраля подписали план сотрудничества на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, план сотрудничества включает в себя целый ряд мероприятий, направленных на изучение и применение восстановительных подходов в отправлении правосудия, проведение исследований, конференций и круглых столов, а также подготовку сборника методических материалов в сфере отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, разработку информационных материалов по ювенальной юстиции для детей и их родителей, иные мероприятия.
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