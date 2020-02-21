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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИССИЯ МАГАТЭ ОЦЕНИТ ЯДЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ БЕЛАРУСИ
12:12 24.02.2020

С 24 февраля по 4 марта 2020 года Беларусь принимает миссию МАГАТЭ по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики на фазе 3 (ИНИР 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в течение двух недель эксперты МАГАТЭ будут анализировать инфраструктуру ядерной энергетики Беларуси по всем 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе МАГАТЭ для «стран-новичков» в сфере ядерной энергетики – Milestones («Вехи»).

Эксперты рассмотрят такие направления, как подготовка кадров в сфере ядерной энергетики, управление авариями и готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность, законодательная база, государственная политика в области ядерной энергетики и другие.

В ходе мероприятий миссии экспертами МАГАТЭ будет рассмотрен подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, а также будут проведены совещания в формате интервью с белорусскими экспертами по каждому из этих направлений. На основании полученных данных и информации группой экспертов МАГАТЭ будет подготовлен соответствующий отчет по итогам миссии ИНИР 3.

Участие в мероприятиях мисси ИНИР 3 принимают представители органов государственного управления и организаций, вовлеченных в реализацию национальной ядерной энергетической программы и развитии инфраструктуры ядерной энергетики Республики Беларусь: Министерства энергетики, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, НУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС» и других.
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