ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в этом году активизирует работу по выходу на рынки Евросоюза и франкоязычных регионов африканского континента. Содействие в этом предприятию окажут компании France group и посол Франции в Беларуси Дидье Канесса, посетивший холдинг 20 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Бобруйскагромаша», во время визита французский дипломат ознакомился с производством, а также выставочной экспозицией продукции предприятий холдинга, на которой были представлены более 50 наименований сельскохозяйственных машин и оборудования.

В ходе переговоров посол ознакомился с достижениями холдинга Бобруйскагромаш, планами по его техническому перевооружению и освоению новых рынков сбыта. Дидье Канесс дал высокую оценку производственным мощностям предприятия. По словам посла, этот визит позволил ему лично оценить потенциал завода и сформировать четкое представление о возможностях и перспективах экономического сотрудничества ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с резидентами Франции.