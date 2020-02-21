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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КЫРГЫЗСТАН ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛАРУСИ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЙ АГРОКЛАСТЕР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
10:35 24.02.2020
Кыргызстан предлагает Беларуси создать совместный агрокластер по переработке молока. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов 21 февраля на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Предлагаем активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Кыргызская сторона заинтересована в создании совместного агрокластера по переработке молока в Кыргызстане по белорусским технологиям, а также в строительстве молочно-товарных комплексов с оснащением необходимым оборудованием белорусского производства и поставках племенного скота", - сказал Кубатбек Боронов.
По его мнению, сегодняшний объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Беларусью не отвечает экономическому потенциалу стран. Вице-премьер-министр считает перспективным углубление промышленной кооперации между странами и создание совместных сборочных производств. Кыргызская сторона также заинтересована в приобретении белорусской техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, важным направлением совместной работы Кубатбек Боронов назвал укрепление культурно-гуманитарных связей - в 2021-2022 годах планируется провести Дни культуры Беларуси в Кыргызстане и Дни культуры Кыргызстана в Беларуси.
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