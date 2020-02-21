|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЯТЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» ОТКРЫЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ
09:37 24.02.2020
Пятый фирменный магазин «Белорусские продукты» 21 февраля открылся в Новосибирске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, кроме уже давно полюбившихся новосибирцам белорусских колбас, сыров, кондитерских изделий и других продуктов, новый магазин предложил продегустировать свежеиспеченные хлебобулочные изделия, изготовленные по традиционным белорусским рецептам, в пекарне, расположенной прямо в магазине.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
Курсы в банках
на 24.02.2020
Конвертация в банках
на 24.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте