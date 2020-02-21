МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЯТЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ» ОТКРЫЛСЯ В НОВОСИБИРСКЕ

09:37 24.02.2020 Пятый фирменный магазин «Белорусские продукты» 21 февраля открылся в Новосибирске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, кроме уже давно полюбившихся новосибирцам белорусских колбас, сыров, кондитерских изделий и других продуктов, новый магазин предложил продегустировать свежеиспеченные хлебобулочные изделия, изготовленные по традиционным белорусским рецептам, в пекарне, расположенной прямо в магазине.