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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НА УЛИЦАХ БИШКЕКА
09:08 24.02.2020

Белорусские электробусы могут появиться на улицах Бишкека. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 21 февраля на заседании межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Белорусские машиностроители готовы в полной мере обеспечить потребности Кыргызстана в пассажирской, грузовой и коммунальной технике. Вопрос обновления парка пассажирской техники актуален для столицы Кыргызстана и многих других городов. В декабре прошлого года делегация посетила белорусские предприятия, увидела последние разработки МАЗа и "Белкоммунмаша". Отрадно, что мы смогли заинтересовать нашими достижениями по созданию электробусов и троллейбусов с автономным ходом, начать переговоры по их приобретению для кыргызской столицы", - сказал Владимир Кухарев.

Вице-премьер уверен, что с учетом производственного потенциала Кыргызстана можно продвинуться в реализации проектов по созданию сборочных производств. Так, сборочное производство трансформаторов может быть создано с Минским электротехническим заводом им.Козлова, лифтов - с "Могилевлифтмашем", газовых счетчиков - с "БелОМО".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам заседания межправкомиссии стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия между Минсельхозпродом Беларуси и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах заключили Гомельский облисполком и Аппарат полномочного представителя правительства Кыргызстана в Чуйской области.

Подписано соглашение о сотрудничестве Минский электротехнический завод им.Козлова и ОсОО "Машэлектроснаб".

Товарооборот Беларуси и Кыргызстана в 2019 году составил $106,9 млн и по сравнению с 2018 годом сократился на 18,5%. Сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $90,3 млн. Основными позициями белорусского экспорта стали молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мясо и субпродукты птицы, лекарства, мебель и древесно-стружечные плиты. Из Кыргызстана импортировались части и принадлежности для автомобилей и тракторов, радиаторы, машины для уборки сельхозкультур, овощи и фрукты.
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