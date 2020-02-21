24-26 февраля представители государственной власти и бизнеса Удмуртии посетят Минск. Делегацию возглавит глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском отделении БелТПП, предстоящий визит призван укрепить сотрудничество между республиками в различных сферах общественной жизни, представить экспортный потенциал и расширить рынок сбыта продукции и услуг Удмуртской Республики.

Бизнес-делегацию и промышленный потенциал Удмуртии представят 18 компаний-участников в сферах металлургии и мебельного производства, лесозаготовок, производства медицинского оборудования и комбикорма. Ключевым событием визита делегации Удмуртии является деловой форум «Дни Удмуртии в Республике Беларусь», который пройдет 25 февраля в Минске. Форум откроет осмотр экспозиции и дегустация национальной кухни Удмуртии.

Далее пройдут круглые столы, на которых участники обсудят возможности сотрудничества между Удмуртией и Беларусью в сферах промышленности, здравоохранения и образования.

По итогам мероприятия премьер-министр Сергей Румас и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

В этот же день состоится масштабная биржа контактов для представителей бизнес-структур обеих республик.

В рамках визита представители официальной делегации и компаний Удмуртии планируют посетить профильные предприятия Минска: ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «АМКОДОР», БЖД, ОАО «УКХ «Белкоммунмаш».

Основной целью является ознакомление с техническим оснащением, структурой производства, инновациями, а также выстраивание взаимодействия в области повышения квалификации и обмен опытом.

Организаторами визита представителей государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики являются правительство Удмуртии и Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики.