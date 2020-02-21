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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭСТОНСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ УСЛОВИЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И ПРОДУКЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ-РЕЗИДЕНТОВ
17:45 21.02.2020
Делегация эстонских компаний посетила 20 февраля 2020 года индустриальный парк «Великий камень» в ходе бизнес-миссии под эгидой торгово-промышленных палат Эстонии и Беларуси.
«Мы не ожидали, что аэропорт настолько близко расположен к «Великому камню», – сообщил глава делегации Маргус Илмьяр,» – «Это, конечно, большая помощь бизнесу в установлении тесных кооперационных связей.»
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», руководители эстонских компаний, а это крупные производители металлоконструкций для машиностроения и строительства, авиакомпания, порт и логистические компании, производители офисной и гостиничной мебели, текстильных и трикотажных изделий, форменной одежды, ознакомились с условиями работы индустриального парка «Великий камень» и планами по его развитию. Как отметили делегаты, масштаб проекта впечатляет: площадь индустриального парка (112 км2) немного уступает площади Таллина (159 км2).
Помимо знакомства с перспективами развития индустриального парка и его планами, эстонские компании провели прямые переговоры с действующими резидентами парка о долгосрочном торговом и инвестиционном сотрудничестве.
«Мы уверены, что вскоре здесь будет гораздо больше компаний с эстонским капиталом,» – сообщил глава делегации. – «Мы скоро приедем вновь.»
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