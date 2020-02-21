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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛОРУССКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ НА СМОЛЕНСКОЙ АЭС
17:16 21.02.2020
Выпускники Белорусского национального технического университета ознакомились с особенностями эксплуатации атомных энергоблоков на Смоленской АЭС.
Двухнедельная производственная практика производственная практика проводится в рамках белорусской Государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы. Программа направлена на повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной экономики и требованиями информационного общества. В одну из подпрограмм включены мероприятия по развитию в Беларуси системы подготовки кадров для ядерной энергетики. Ее реализация позволяет осуществить подготовку специалистов, необходимых для строительства, ввода и безопасной эксплуатации АЭС.
«Смоленская АЭС сотрудничает с БНТУ с 2013 года. За 7 лет наши специалисты помогли подготовить более 50 белорусских атомщиков, - рассказывает ведущий специалист отдела развития персонала Смоленской АЭС Марина Шиндина. – Также мы ведем активную работу с 10 ведущими российскими вузами и Десногорским энергетическим колледжем. Ежегодно принимаем на практику порядка 150 студентов».
Старший преподаватель кафедры «Тепловые и электрические станции» БНТУ Анастасия Павловская уверена, что такая практика очень полезна. Она помогает в подготовке к диплому, дает новые знания и уникальную возможность напрямую пообщаться с работниками станции, почувствовать специфику производства.
«У студентов очень много вопросов и инструкторы учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС дают на них исчерпывающие ответы, всегда идут на встречу, стараются максимально раскрыть тему и рассказать обо всех нюансах», - отметила Анастасия Павловская.
Это уже пятая на Смоленской станции группа студентов-ядерщиков из Беларуси. В рамках практики студенты осваивают специфику производства электроэнергии «атомным путем», изучают конструкцию реактора, тепловую схему станции, паротурбинные установки, работу электрического и водно-химического цехов. Технический тур на действующие энергоблоки – самая запоминающаяся часть практики. Ребята отметили, что больше всего впечатлили чистота, порядок и дисциплина на производстве.
«Мы посетили турбинный и реакторный цех, осмотрели главные циркуляционные насосы. Впечатления остались самые положительные, сразу заметно, что безопасности на станции уделяется огромное внимание», - поделился впечатлениями студент БНТУ Андрей Пуляк.
Белорусская АЭС – крупнейший совместный российско-белорусский проект в сфере атомной энергетики. Строительство АЭС ведется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции на условиях полной ответственности генерального подрядчика («под ключ»). Разработанный в России проект нового поколения 3+, полностью соответствующий всем современным требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, предусматривает сооружение двухблочной АЭС общей мощностью до 2400 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1200. Генеральный подрядчик строительства — АО ИК «АСЭ».
Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.
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