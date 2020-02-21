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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕРГЕЙ РУМАС: БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАН
16:32 21.02.2020

Беларусь заинтересована увеличить поставки продукции машиностроения в Кыргызстан. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым.

"Мы хотели бы предложить и считаем перспективными проекты по расширению кооперационных связей между нашими предприятиями, это может быть как развитие действующих, так и создание новых сборочных производств. Также это наращивание поставок машиностроительной продукции в Кыргызстан, в том числе с учетом действующих в Беларуси мер поддержки этого экспорта. Я полагаю, что подписание Правительством Беларуси с кыргызским банком договора о поставках техники на льготных условиях, несомненно, будет способствовать их росту", - отметил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, перспективным премьер-министр также считает сотрудничество в области сельского хозяйства, IT, транспорта, логистики.

В свою очередь Беларусь заинтересована в поставках товаров из Кыргызстана.

"У нас очень хорошо зарекомендовали себя радиаторы для МТЗ, МАЗа. Мы традиционно покупаем много хлопка, шерсти и знаем, что Кыргызстан может поставлять эту высококачественную продукцию. Объемы пока невелики. Нужно посмотреть, что сделать для того, чтобы расширить эти поставки", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр заверил, что Беларусь заинтересована в самом тесном партнерстве с Кыргызстаном и выступает за системное укрепление торгово-экономических отношений. "Полагаю, что наше эффективное двустороннее сотрудничество станет хорошей основой для аналогичного взаимодействия и в рамках других интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС, СНГ и ОДКБ", - добавил он.

По мнению Сергея Румаса, участие Беларуси и Кыргызстана в многосторонних интеграционных объединениях, особенно в ЕАЭС, дает дополнительные возможности для расширения взаимных связей и активизации двусторонних контактов на всех уровнях.

"В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном заметно активизировалось. Наш товарооборот в течение последних трех лет не опускается меньше $100 млн. Но потенциал нашего сотрудничества, конечно же, заметно выше, и я надеюсь, что сегодня на заседании межправкомиссии вы сможете наметить дополнительные сферы, где Беларусь и Кыргызстан смогут нарастить свое сотрудничество. Убежден, что эти переговоры дадут старт новым проектам, и Правительство Беларуси будет всемерно их поддерживать", - подчеркнул Сергей Румас.
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