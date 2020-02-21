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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БОЛГАРИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
16:04 21.02.2020
Представители Департамента по гражданству и миграции нашей страны, а также Министерства труда и соцзащиты обсудили с делегацией Департамента рынка труда и трудовой мобильности Министерства труда и социальной политики Болгарии вопросы регулирования трудовой миграции и рынка труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в ходе встречи стороны поделились опытом и мнениями, представили презентации о законодательстве двух стран в этой области, а также обсудили возможность разработки и подписания соглашения о сотрудничестве и обмену трудовыми ресурсами.
«Исходя из понимания, что внешняя трудовая миграция – это дополнительный инструмент, способный помочь социально-экономическому развитию страны, Беларусь стремится совершенствовать свою политику в этой области, – отметил начальник ДГиМ МВД Алексей Бегун. – Сотрудничество с другими государствами в части обмена трудовыми ресурсами, по нашему мнению, может помочь в достижении поставленных целей».
Представители болгарской делегации также выразили уверенность, что в ближайшее время будет найден взаимоприемлемый механизм сотрудничества, соответствующий интересам обеих стран, несмотря на существующие отличия в регулировании трудовой миграции.
В рамках визита гости также приняли участие в семинаре по разработке проекта Концепции миграционной политики Республики Беларусь до 2025 года, который прошел 19 февраля в отеле Crowne Plaza Minsk с участием представителей заинтересованных органов госуправления нашей страны.
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