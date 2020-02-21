Министр образования Беларуси Игорь Карпенко и министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар подписали Исполнительную программу между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, среди других проектов в образовании - создание совместного инженерного факультета силами Белорусского национального технического университета и Таббинского металлургического института. В октябре 2019 года уже были набраны первые студенты. Сейчас они изучают русский язык, а осенью будут зачислены на первый курс в БНТУ. Реализация совместных проектов Белорусского национального технического университета с Таббинским металлургическим институтом и учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» с Палатой мебельной и деревообрабатывающей промышленности Египта получит поддержку со стороны правительства Египта, что, в свою очередь, поможет вывести их на качественно новый уровень.

В 2019 году преподаватели Белорусского государственного технологического университета провели в Египте первые учебные курсы по дизайну и производству мебели. Эту практику планируют продолжить и в этом году.

Белорусские учреждения высшего образования, специализирующиеся в сфере информационно-коммуникационных технологий, во взаимодействии с Национальной академией обучения и реабилитации молодежи Египта примут участие в реализации проекта по созданию в Египте регионального центра искусственного интеллекта.

Во время официальных переговоров отмечен интерес в развитии контактов между детьми и молодежью двух стран, проведении совместных форумов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий.