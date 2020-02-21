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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И IKEA ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ЛОГИСТИКИ И ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
15:02 21.02.2020
В администрации СЭЗ «Гродноинвест» 20 февраля состоялась встреча с делегацией IKEA во главе с Питером Висбеком, руководителем новых бизнес-проектов корпорации.
В состав делегации вошли представители IKEA из офисов в Польше и Беларуси.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках встречи состоялась презентация инвестиционного и промышленного потенциала СЭЗ «Гродноинвест» и ее резидентов, развития деревообрабатывающей промышленности в Гродненской области, успешных примеров кооперации СЭЗ «Гродноинвест» и IKEA.
Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков отметил важность встречи и оценил высокую эффективность совместных действий по развитию сотрудничества между бизнесом Гродненской области и IKEA, в том числе в рамках программы Go Belarus.
Стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества и перспективные проекты не только в мебельной промышленности, но и в таких сферах как металлообработка, логистика, производство упаковки.
Резидентами СЭЗ уже стали компании «Шинака Мебель Бел» и «ГАБИ БЕЛ», которые будут производить мебель и элементы из дерева для IKEA. В декабре 2019 года на базе СЭЗ «Гродноинвест» состоялась конференция «Ведение бизнеса с IKEA», в которой приняло участие свыше 40 предприятий региона. Суммарно в прошлом году прошло более 10 мероприятий с представителями корпорации.
Отметим, несколькими неделями ранее в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» с инвестиционным проектом по созданию производства упаковки зарегистрирована компания «ЕУЭкоПак».
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