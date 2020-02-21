Возможность организации мультимодальных транспортных маршрутов из Индустриального парка «Великий камень» в страны Скандинавии обсудили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов с государственным секретарем Министерства инфраструктуры Швеции Маттиасом Ландгреном и заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, встреча состоялась в рамках участия белорусской делегации в 3-ей Международной министерской конференции по безопасности дорожного движения «Достижение глобальных целей до 2030 года», которая прошла 19-20 февраля в Стокгольме (Швеция).

На встрече Улдис Рейманис подчеркнул, что стабильно прочные экономические отношения между Беларусью, Латвией и Швецией являются хорошей основой стратегического партнерства между тремя странами в обеспечении интегрированной интермодальной логистической цепочки для облегчения соединения и создания новых грузопотоков между Европой и Азией. Он также отметил, что для этого взаимодействия уже имеются все необходимые условия. Например, морское сообщение между портами Швеции и Латвии и их внутренними транспортными сетями в Латвии и Беларуси. А учитывая развитие в Беларуси такого масштабного проекта, как Индустриальный парк "Великий камень", возможно организовать эффективные мультимодальные транспортные маршруты из Индустриального парка в страны Скандинавии, прежде всего в Швецию.

В результате стороны выразили готовность к проработке совместных точек сотрудничества и стремлении обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.

Конференция «Достижение глобальных целей до 2030 года» ознаменовывает завершение Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения за 2011-2020 годы. Программа мероприятия состояла из проведения сессий группы высокого уровня, в рамках которых обсуждались такие важные стратегические вопросы, как достижение целей в области устойчивого развития с помощью Идеологии нулевой смертности, создание эффективного руководства для безопасности дорожного движения, финансирование безопасных и устойчивых транспортных систем, усиление международного сотрудничества для обеспечения безопасности дорожного движения, перспективы на 2030 год.

Итогом мероприятия стало принятие «Стокгольмской декларации».

«Эта конференция особенно важна для налаживания и укрепления связей Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в транспортной отрасли, а также изучения передового международного опыта в развитии транспортной системы нашей страны», - отметили в Минтрансе.

В рамках конференции также состоялась встреча белорусской делегации с руководителем практики по транспортному сектору в странах восточного партнерства Всемирного банка Карлой Гонзалес Карвайл. Стороны обсудили текущие аспекты сотрудничества и перспективы взаимодействия. В частности, таких проектов как организация железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом, а также модернизации автодороги М-1/Е-30.