Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся 21 февраля по инициативе российской стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в центре внимания были вопросы поставок энергоресурсов.

В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний.

Затронута также была тема строительства Белорусской АЭС, возможные перспективные двусторонние проекты.

Подробно обсудили и итоги визита А. Лукашенко в Египет с акцентом на совместную белорусско-российскую работу в этой стране.