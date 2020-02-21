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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛ С ПУТИНЫМ ВОПРОСЫ ПОСТАВОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
13:48 21.02.2020
Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся 21 февраля по инициативе российской стороны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в центре внимания были вопросы поставок энергоресурсов.
В ходе разговора Владимир Путин озвучил новые предложения по урегулированию ситуации в нефтяной сфере. В частности, была отмечена готовность российской стороны компенсировать потери Беларуси от снижения таможенных пошлин на российскую нефть в текущем году (по отношению к 2019 году), в рамках проводимого в России налогового маневра, за счет доходности (или премии) российских нефтяных компаний.
Затронута также была тема строительства Белорусской АЭС, возможные перспективные двусторонние проекты.
Подробно обсудили и итоги визита А. Лукашенко в Египет с акцентом на совместную белорусско-российскую работу в этой стране.
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