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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТЕХНИКА «АМКОДОР» ПРЕДСТАВЛЕНА РОССИЙСКИМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ
12:55 21.02.2020

На площадях ООО «Амкодор-Онего» прошла презентация лесозаготовительной техники «АМКОДОР» для представителей крупнейшего российского лесопромышленного холдинга Segezha Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», гости ознакомились с производством ООО «Амкодор-Онего» и выпускаемой на предприятии техникой. Для них была организована демонстрация возможностей лесозаготовительного комплекса «АМКОДОР» в реальных условиях.

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания занимает 1 место в России (54% рынка) и 2 место в Европе (14% рынка) по производству бумажных мешков, 1 место в России (71% рынка) и 3 место в мире по производству коричневой мешочной бумаги, 5 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры, 1 место в России по производству пиломатериалов и по производству домокомплектов из клееного бруса.
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