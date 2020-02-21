Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым.

"Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать". По его словам, Беларусь обладает достаточными объемами промышленной продукции, товаров народного потребления для торговли с российским регионом.

Он отметил, что одна из сфер, где есть перспективы для наращивания взаимодействия, - это строительство.

"Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, - пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать", - предложил Александр Лукашенко.

Он также обозначил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами.

"Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов", - добавил Лукашенко.

Беларусь также имеет большой опыт машиностроения от транспортировки грузов до лесозаготовок.

"Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже. Там, где узлы сложные и мы еще не умеем так качественно изготавливать, мы их покупаем у европейцев", - сказал Лукашенко.