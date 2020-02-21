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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ СОХРАНЯЕТ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К ПРЯМЫМ КОНТАКТАМ С РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ - ЛУКАШЕНКО
12:32 21.02.2020
Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 февраля на встрече с губернатором Архангельской области России Игорем Орловым.
"Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать". По его словам, Беларусь обладает достаточными объемами промышленной продукции, товаров народного потребления для торговли с российским регионом.
Он отметил, что одна из сфер, где есть перспективы для наращивания взаимодействия, - это строительство.
"Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, - пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать", - предложил Александр Лукашенко.
Он также обозначил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами.
"Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов", - добавил Лукашенко.
Беларусь также имеет большой опыт машиностроения от транспортировки грузов до лесозаготовок.
"Создали практически всю линейку лесной техники, учились по всему миру и сделали не хуже. Там, где узлы сложные и мы еще не умеем так качественно изготавливать, мы их покупаем у европейцев", - сказал Лукашенко.
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