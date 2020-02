МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ С ЕГИПЕТСКИМ ЗАВОДОМ HELWAN MACHINERY AND EQUIPMENT CO

11:59 21.02.2020 ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" подписало контракт на поставку машинокомплектов МАЗ с учетом локализации с египетским заводом Helwan Machinery and Equipment Co. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод», развитию спроса на белорусскую автотехнику на рынке Африканского континента будет способствовать и подписание трехстороннего меморандума по продвижению совместной продукции в страны Африки между компаниями Egynile (Танзания), Helwan Machinery and Equipment Co и Минским автомобильным заводом. Помимо этого, прошли переговоры в узком кругу с участием министра промышленности Беларуси Павла Утюпина и министра военной промышленности Египта Мухамеда Аль Ассара. В ходе переговоров подведены итоги сотрудничества по промышленной кооперации, а также обсуждались имеющиеся проекты и планы на дальнейшее партнерство. В рамках официального визита белорусской делегации в Египет состоялся бизнес-форум. В ходе форума представители Минского автомобильного завода провели переговоры с дилером автотехники - компанией International Co. for Industries and Projects, а также компанией Lafarge и заводом по производству автобусов EAMCO. В планах предприятия - дальнейшее увеличение продаж совместной продукции конечным потребителям, расширение сервисного обслуживания и обучение египетских специалистов. Напомним, с 19 февраля проходит официальный визит белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Египет. В рамках визита организована выставка совместной белорусско-египетской продукции. На выставке Минский автомобильный завод представил мусоровоз на базе шасси МАЗ-533702-246-700 с колесной формулой 4×2 с мусороуборочным оборудованием египетского производства, созданный с учетом эксплуатации в жарком климате. Специальная автотехника была представлена моделью автобетоносмесителя на базе шасси МАЗ-651608-250-700Р1 с колесной формулой 8×4. Такой тип шасси, используемый под установку бетоносмесительного оборудования, пользуется наибольшим спросом в Арабской Республике Египет. За период с 2016 по 2020 г. на рынок Египта было отгружено 66 ед. шасси МАЗ-651608. Именно данный тип шасси будет собираться на первом этапе работы сборочного производства техники МАЗ в Египте. Вниманию гостей выставки был представлен бортовой автомобиль МАЗ-631705-222-002P2 с колесной формулой 6×6 и шасси МАЗ-534003-235-713 с колесной формулой 4×2. Данный тип шасси был разработан согласно требованиям египетского рынка. На нем устанавливается современная рестайлинговая кабина, а задняя подвеска - усиленная. Данный тип шасси также будет собираться на первом этапе работы сборочного производства. Кроме этого, здесь же будет собираться и седельный тягач МАЗ-643008-1070-712Р1 с колесной формулой 6×4, предназначенный для перевозки различных грузов. Данная модель также была представлена на проводимой выставке.