Правительства Беларуси и Египта заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соответствующий документ подписали руководители таможенных ведомств двух государств в ходе визита белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, документ разработан в целях формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Его положениями определяются основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений.

Реализация соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач, считают в ГТК.