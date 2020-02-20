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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И ЕГИПТА ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ
10:24 21.02.2020

Правительства Беларуси и Египта заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соответствующий документ подписали руководители таможенных ведомств двух государств в ходе визита белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, документ разработан в целях формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Его положениями определяются основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений.

Реализация соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач, считают в ГТК.
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