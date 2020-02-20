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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ БЕЛАРУСИ К ВТО ПРОЙДЕТ 24 МАРТА 2020 ГОДА В ЖЕНЕВЕ
09:46 21.02.2020

13-е официальное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО пройдет 24 марта 2020 года в Женеве. Такая договоренность достигнута в ходе очередного раунда переговоров по присоединению Беларуси к ВТО, который состоялся 18-19 февраля в Женеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, белорусскую делегацию на переговорах возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. В состав делегации вошли также заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, представители министерств иностранных дел, экономики, сельского хозяйства и продовольствия, юстиции.

Состоялись двусторонние переговоры с рядом членов ВТО, включая ЕС, Канаду и Бразилию, по итогам которых удалось сократить перечень несогласованных вопросов по условиям доступа на рынки товаров и услуг.

В рамках визита в Женеву А. Евдоченко провел встречи с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом и председателем рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО – постоянным представителем Турции при ВТО Кемалем Маденоглу.

Глава белорусской делегации проинформировал собеседников о принимаемых правительством Беларуси мерах по продвижению многостороннего переговорного процесса по присоединению к ВТО и подтвердил заинтересованность нашей страны в скорейшем его завершении.
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