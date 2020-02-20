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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО АМКОДОР ПОСТАВИТ В ЕГИПЕТ 50 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ СВОЕЙ ТЕХНИКИ
09:18 21.02.2020
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» подписало контракт на поставку 50 машинокомплектов своей техники для сборки на базе Национальной организации военной промышленности Египта – «Египетском танковом заводе №200».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, так будет реализован первый этап локализации производства техники «АМКОДОР».
В Каире также подписан меморандум о создании совместного предприятия в Египте по выпуску продукции «АМКОДОР» для нужд сельского хозяйства, строительства, дорожного строительства, коммунального хозяйства на базе Национальной организации военной промышленности Египта.
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