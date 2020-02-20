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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЕЛОРУССКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
15:46 20.02.2020
Беларусь готова участвовать в создании на территории Грузии молочно-товарных ферм с привлечением белорусских технологий. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун 19 февраля на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
По его словам, белорусская сторона готова продолжить работать по поставкам племенного скота и продовольствия, содействовать в создании на территории Грузии селекционных и племенных центров.
Есть заинтересованность в сотрудничестве с Грузией по развитию аквакультур, семеноводства (картофеля и льна).
«Также готовы оказывать услуги по обучению грузинских студентов в вузах Беларуси аграрного профиля», - сказал Владимир Гракун.
Перспективные направления сотрудничества Беларуси и Грузии - это взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. За 2019 год товарооборот сельхозпродукции составил $40,5 млн. При этом экспорт в Грузию составил $11,9 млн, импорт - $28,6 млн.
По словам Владимира Гракуна, традиционно из Грузии Беларусь получает минеральную воду, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи. Из Беларуси экспортируется молочная, мясная продукция и крупный рогатый скот.
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