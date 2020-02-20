Беларусь готова участвовать в создании на территории Грузии молочно-товарных ферм с привлечением белорусских технологий. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун 19 февраля на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, белорусская сторона готова продолжить работать по поставкам племенного скота и продовольствия, содействовать в создании на территории Грузии селекционных и племенных центров.

Есть заинтересованность в сотрудничестве с Грузией по развитию аквакультур, семеноводства (картофеля и льна).

«Также готовы оказывать услуги по обучению грузинских студентов в вузах Беларуси аграрного профиля», - сказал Владимир Гракун.

Перспективные направления сотрудничества Беларуси и Грузии - это взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. За 2019 год товарооборот сельхозпродукции составил $40,5 млн. При этом экспорт в Грузию составил $11,9 млн, импорт - $28,6 млн.

По словам Владимира Гракуна, традиционно из Грузии Беларусь получает минеральную воду, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи. Из Беларуси экспортируется молочная, мясная продукция и крупный рогатый скот.