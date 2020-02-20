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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ ПРОШЛА В ЩЕТИНЕ
15:04 20.02.2020
Презентация туристического потенциала Беларуси состоялась 19 февраля в Щетине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму Беларуси, более десяти туристических компаний и санаториев Беларуси представили специально разработанные туры для туристов из Польши, а также проинформировали гостей о туристических возможностях Беларуси.
Презентацию посетило семнадцать туристических фирм из Щетина и окрестностей. Участники презентации отметили большой потенциал для развития туристической отрасли в Беларуси и высказали свою заинтересованность в сотрудничестве.
Презентация была организованна Национальными агентством по туризму Беларуси совместно с руководством Западно-Поморского воеводства.
Сегодня презентация туристического потенциала Беларуси пройдет в Познани.
В планах провести презентацию 21 февраля во Вроцлаве и 22 февраля в Люблине.
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