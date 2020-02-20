Презентация туристического потенциала Беларуси состоялась 19 февраля в Щетине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму Беларуси, более десяти туристических компаний и санаториев Беларуси представили специально разработанные туры для туристов из Польши, а также проинформировали гостей о туристических возможностях Беларуси.

Презентацию посетило семнадцать туристических фирм из Щетина и окрестностей. Участники презентации отметили большой потенциал для развития туристической отрасли в Беларуси и высказали свою заинтересованность в сотрудничестве.

Презентация была организованна Национальными агентством по туризму Беларуси совместно с руководством Западно-Поморского воеводства.

Сегодня презентация туристического потенциала Беларуси пройдет в Познани.

В планах провести презентацию 21 февраля во Вроцлаве и 22 февраля в Люблине.