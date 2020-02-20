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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ СОЗДАДУТ КОМИССИЮ ПО ДВУСТОРОННЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДИАЛОГУ
14:13 20.02.2020
Беларусь и Египет подписали пакет документов по итогам встречи 19 февраля в Каире Александра Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, среди них - межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Между министерствами иностранных дел был заключен меморандум о взаимодействии. Он предполагает создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел.
Еще один меморандум о взаимодействии был подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.
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