Беларусь и Египет подписали пакет документов по итогам встречи 19 февраля в Каире Александра Лукашенко и президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, среди них - межправительственная исполнительная программа о сотрудничестве в сфере высшего образования, соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Между министерствами иностранных дел был заключен меморандум о взаимодействии. Он предполагает создание совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел.

Еще один меморандум о взаимодействии был подписан между Национальным банком Беларуси и Центральным банком Египта.