|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВИТИИ ГРУЗИИ
13:16 20.02.2020
Белорусские предприятия заинтересованы участвовать в инфраструктурном развитии Грузии. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник 19 февраля на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.
«У нас есть что предложить, и это не только всем известная продукция Минского автомобильного завода и Минского тракторного завода, у нас внедряется экологически чистый инновационный транспорт - электробусы. Компания "Белкоммунмаш" выиграла тендер на поставку в Батуми 8 электробусов и зарядной станции», - отметил вице-премьер.
Беларусь также готова экспортировать вагоны для метро Тбилиси, ранее туда уже поставлялась продукция Stadler.
«Перспективной считаем организацию поставок белорусской коммунальной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и пожарной техники, в том числе с учетом возможности предоставления финансовых инструментов для ее приобретения», - добавил Владимир Дворник.
В 2018 году в Грузию была поставлена партия из 30 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш", и белорусская сторона надеется продолжить сотрудничество в этом направлении.
Кроме того, есть перспективы в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации.
«Ряд точек роста уже создан: в 2018 году открыто сборочное производство лифтов в Тбилиси, фармацевтические компании занимаются фасовкой белорусских лекарственных средств в Грузии. Мы готовы делиться опытом в области животноводства и пищевой промышленности. В ближайшее время планируется открытие в Грузии молокоперерабатывающего производства с долей белорусского капитала», - рассказал вице-премьер.
В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что у грузинской стороны есть целый ряд проектов, по которым они хотели бы просить поддержки и содействия Беларуси.
«Уверена, что совместными усилиями мы и в дальнейшем осуществим много успешных начинаний - например, проект о возможном участии белорусских компаний в совместных предприятиях по разведению винограда различных сортов на территории Грузии для дальнейшего производства вина, которое будет экспортироваться как на белорусский рынок, так и в другие страны», - сказала Натия Турнава.
По ее словам, Грузия рассматривает Беларусь как важного и надежного партнера и стремится к еще большему углублению двусторонних отношений - политических, экономических, культурно-гуманитарных.
Подводя итоги заседания межправкомиссии, заместитель премьер-министра Беларуси подчеркнул, что потенциал между двумя странами не исчерпан.
«Мы должны добавить во всех отношениях: не только в гуманитарных, которые важны для развития страны, но и в плане экономики», - сказал Владимир Дворник.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, завершилось заседание подписанием меморандума о сотрудничестве и технической поддержке между Минским метрополитеном и ООО «Тбилисская транспортная компания», а также соглашения о сотрудничестве между администрацией Партизанского района Минска и мэрией города Поти.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
Курсы в банках
на 20.02.2020
Конвертация в банках
на 20.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте