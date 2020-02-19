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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ РАЗВИТИИ ГРУЗИИ
13:16 20.02.2020

Белорусские предприятия заинтересованы участвовать в инфраструктурном развитии Грузии. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник 19 февраля на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«У нас есть что предложить, и это не только всем известная продукция Минского автомобильного завода и Минского тракторного завода, у нас внедряется экологически чистый инновационный транспорт - электробусы. Компания "Белкоммунмаш" выиграла тендер на поставку в Батуми 8 электробусов и зарядной станции», - отметил вице-премьер.

Беларусь также готова экспортировать вагоны для метро Тбилиси, ранее туда уже поставлялась продукция Stadler.

«Перспективной считаем организацию поставок белорусской коммунальной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и пожарной техники, в том числе с учетом возможности предоставления финансовых инструментов для ее приобретения», - добавил Владимир Дворник.

В 2018 году в Грузию была поставлена партия из 30 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш", и белорусская сторона надеется продолжить сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, есть перспективы в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации.

«Ряд точек роста уже создан: в 2018 году открыто сборочное производство лифтов в Тбилиси, фармацевтические компании занимаются фасовкой белорусских лекарственных средств в Грузии. Мы готовы делиться опытом в области животноводства и пищевой промышленности. В ближайшее время планируется открытие в Грузии молокоперерабатывающего производства с долей белорусского капитала», - рассказал вице-премьер.

В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что у грузинской стороны есть целый ряд проектов, по которым они хотели бы просить поддержки и содействия Беларуси.

«Уверена, что совместными усилиями мы и в дальнейшем осуществим много успешных начинаний - например, проект о возможном участии белорусских компаний в совместных предприятиях по разведению винограда различных сортов на территории Грузии для дальнейшего производства вина, которое будет экспортироваться как на белорусский рынок, так и в другие страны», - сказала Натия Турнава.

По ее словам, Грузия рассматривает Беларусь как важного и надежного партнера и стремится к еще большему углублению двусторонних отношений - политических, экономических, культурно-гуманитарных.

Подводя итоги заседания межправкомиссии, заместитель премьер-министра Беларуси подчеркнул, что потенциал между двумя странами не исчерпан.

«Мы должны добавить во всех отношениях: не только в гуманитарных, которые важны для развития страны, но и в плане экономики», - сказал Владимир Дворник.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, завершилось заседание подписанием меморандума о сотрудничестве и технической поддержке между Минским метрополитеном и ООО «Тбилисская транспортная компания», а также соглашения о сотрудничестве между администрацией Партизанского района Минска и мэрией города Поти.
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