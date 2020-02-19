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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕГИПЕТ НАМЕРЕН СОВМЕСТНО С БЕЛАРУСЬЮ ВЫХОДИТЬ С ОБЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ЕВРАЗИЙСКИЙ И АФРИКАНСКИЙ РЫНКИ
12:15 20.02.2020

Египет намерен совместно с Беларусью выходить с общей продукцией на евразийский и африканский рынки. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси 19 февраля на состоявшихся в Каире переговорах с Александром Лукашенко.

"Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах", - убежден президент Египта.

Он рассчитывает, что этому будет способствовать создание зоны свободной торговли в Африке и подписание в будущем соглашения между Египтом и ЕАЭС.
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