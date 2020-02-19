Беларусь заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала. Этому вопросу Александр Лукашенко и президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси уделили особое внимание во время переговоров в Каире 19 февраля.

"Для Беларуси большой интерес представляет участие в масштабных проектах, инициированных египетским руководством, прежде всего в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, ориентированной на экспорт", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.