В Минске 19 февраля подписан план мероприятий на 2020-2022 годы по развитию сотрудничества между Беларусью и Архангельской областью Российской Федерации.

Подписание документа состоялось в рамках второго заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Архангельской области, которую возглавляют председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров и губернатор Архангельской области Российской Федерации Игорь Орлов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», стороны будут сотрудничать в области промышленности и торговли, где предусматриваются возможности взаимных поставок субъектам хозяйствования Архангельской области и Беларуси белорусской автомобильной, сельскохозяйственной техники, лесовозов, техники для лесотехнических целей, дорожной, строительной и пассажирской техники (в том числе для транспортировки людей с ограниченными возможностями), а также запасных частей к ним через дилерские центры.

Планируется поставка белорусских лифтов в Архангельскую область в рамках реализации программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда и капитального ремонта многоквартирных домов, и для объектов нового строительства на территории Архангельской области, а также продукции лесопромышленного комплекса.

В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности планируется проработать вопрос участия белорусских проектных и строительных организаций в проектировании и строительстве жилых, производственных, социальных и спортивных объектов Архангельской области, а также поставок строительных и отделочных материалов белорусского производства. Также решено проработать направления сотрудничества в торфодобывающей отрасли, в том числе по производству топливных торфяных брикетов, предоставлению услуг в области проектирования объектов добычи и переработки торфа в Архангельской области, организации поставок техники для добычи и переработки торфа.

На заседании рабочей группы предметно обсуждены совместные проекты в сфере проектирования и строительства школ и систем водоочистки.

Игорь Орлов предложил белорусской стороне не откладывая на долгое время направить свои предложения по участию в строительстве крупнейшей в Архангельске общеобразовательной школы на 1600 учащихся. Он также отметил, что Архангельская область очень нуждается в услугах по проектированию объектов строительства, и белорусские организации могли бы восполнить этот спрос.

Интересен для Архангельской области и белорусский опыт в благоустройстве населенных пунктов и территорий. Гости высоко оценили уровень благоустроенности, дизайнерского оформления и порядка в белорусской столице и хотели бы лучше изучить этот опыт, чтобы применить его в Архангельске и других городах региона.

Сотрудничество двух сторон в агропромышленной сфере будет содействовать возможности поставок белорусской техники для заготовки кормов, оборудования для молочно-товарных комплексов Архангельской области (доильного оборудования, кормораздатчиков, прицепов для сельскохозяйственной техники). Кроме того, на заседании рабочей группы делегацией Архангельской области была озвучена потребность в поставах сельскохозяйственной техники (тракторов) и машин для горнодобывающей отрасли (самосвалов) и запасных частей к ним. Обсуждались также вопросы прямых поставок белорусских продуктов питания в Архангельскую область. К ним в этом регионе большой интерес.

Предприятия Архангельской области, в свою очередь, готовы наладить поставки качественной морской рыбы в Беларусь. Также от гостей поступило предложение развивать сотрудничество в сфере селекционного семеноводства сельхозкультур, в частности, картофеля.

Определены также направления сотрудничества в сфере культуры, образования, спорта, туризма и социального развития, в области молодежной политики и патриотического воспитания, выставочно-ярмарочной деятельности.

Будет развиваться сотрудничество между муниципальными образованиями и в информационной сфере. Оно будет строиться на укреплении побратимских связей и реализации проектов, направленных на развитие экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между городами-побратимами Архангельской области и Республики Беларусь.