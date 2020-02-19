Египет планирует открыть свое посольство в Минске. Александр Лукашенко поприветствовал эту инициативу на встрече с журналистами после состоявшихся 19 февраля в Каире переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Он пообещал оказать в этом всяческую поддержку.

"Как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служа.

Он констатировал, что подходы обеих стран по основным вопросам международной повестки совпадают.

"Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах", - сказал Лукашенко.

Он уверен, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество на качественно новый уровень.

"Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Народ Беларуси вас хорошо знает, уважает, и вы будете всегда желанным гостем в центре Европы - точно так, как вы нас принимаете здесь", - резюмировал Лукашенко.