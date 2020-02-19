|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕГИПЕТ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВО В МИНСКЕ
09:57 20.02.2020
Египет планирует открыть свое посольство в Минске. Александр Лукашенко поприветствовал эту инициативу на встрече с журналистами после состоявшихся 19 февраля в Каире переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Он пообещал оказать в этом всяческую поддержку.
"Как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служа.
Он констатировал, что подходы обеих стран по основным вопросам международной повестки совпадают.
"Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах", - сказал Лукашенко.
Он уверен, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество на качественно новый уровень.
"Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Народ Беларуси вас хорошо знает, уважает, и вы будете всегда желанным гостем в центре Европы - точно так, как вы нас принимаете здесь", - резюмировал Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
Курсы в банках
на 20.02.2020
Конвертация в банках
на 20.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте