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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕГИПЕТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СОЗДАНИЕМ СП
09:14 20.02.2020

Александр Лукашенко 19 февраля провел в Каире переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, основное внимание стороны уделили торгово-экономическим связям и развитию промышленной кооперации. Потенциал белорусская сторона видит в инновациях и высоких технологиях, науке и образовании, поэтому решено делать ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий. Такой подход уже показал свою эффективность.

"Беларусь и Египет являются важными партнерами. У нас большие перспективы. За последнее время мы значительно продвинулись в нашем сотрудничестве. Этому способствует постоянный диалог между Минском и Каиром. У нас нет закрытых тем, все вопросы с президентом обсуждаем обстоятельно и откровенно. Именно такими были и сегодняшние переговоры, - рассказал Александр Лукашенко журналистам по итогам переговоров. - Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого все усилия".

По его словам, хорошие совместные наработки есть в промышленной, военно-технической, сельскохозяйственной, научной, гуманитарной областях. В сфере промышленной кооперации страны начинали с проектов по созданию в Египте сборочных производств. Организована сборка техники Минского автомобильного и Минского тракторного заводов. В ближайшей перспективе начнется выпуск продукции "Бобруйскагромаша", "Амкодора", двигателей Минского моторного завода.

"Убежден, что развитие промышленной кооперации полностью отвечает интересам двух государств и позволяет обеспечить выход на рынки соседних африканских стран, что для нас весьма важно. Дай бог освоить стомиллионный рынок Египта. Из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку и рассматриваем варианты дальнейшего совместного продвижения по континенту", - отметил Лукашенко.

Он также считает перспективным сотрудничество в сфере безопасности и информационных технологий, включая современные системы обеспечения общественной безопасности. Беларусь готова поставлять в Египет новейшее медицинское оборудование, а также продовольствие.
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